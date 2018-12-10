رصد مقاتلة صينية من الجيل الخامس في الولايات المتحدة الأمريكية (صور)

حذر موقع The Aviationist أن هذا الخبر من فئة الأخبار التي من المستحيل تصديقها، عندما قام بنشر صورة للطائرة المقاتلة الغريبة في مطار سافانا الدولي، جورجيا.

الطائرة في الصورة تشبه إلى حد كبير مقاتلة الجيل الخامس الصينية J-20 تشنغدو، ولكن كيف يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وعرضت الصورة على المتخصصين، لم يجدوا أي علامات للتحرير أو فوتوشوب. وبمساعدة الموارد الخاصة، اكتشف الصحفيون أن الصورة التقطت في صباح الخامس من شهر ديسمبر/ كانون الأول، ولم يتم نشرها على الإنترنت. المبنى في الخلفية مطابق لمباني مطار سافانا.

وعلى الرغم من أنه تم إرسال الصورة إلى مكتب التحرير بشكل مجهول، تمكن الصحفيون من العثور على المرسل والتحدث معه. واعتبروه مصدرا جديرا بالثقة.

وأخيرًا، عُرضت الصورة على أندرياس روبريشت، اختصاصي بالقوات الجوية الصينية.

وقال الخبير، في رأيي، هذه ليست جي-20 حقيقية ربما نموذج أو شيء آخر، وخلص الخبير إلى أنه يوجد اختلاف، معدات الهبوط الرئيسية في تشنغدو مختلفة. في بعض الأماكن، يبدو السطح متموجًا، كما لو تم وضع بعض المواد الرقيقة على الإطار. أما J-20 مشهورة بجودة صناعتها. وأخيرا، فإن الشيء الرئيسي هو أن المقاتلة الصينية على الأرض تنزل روافعها نظرا لعدم وجود ضغط في النظام الهيدروليكي في الصورة ليست كذلك.

وأضاف أنه لم يستطع الحصول على أي تفسير من إدارة المطار. وبحلول ظهر يوم الأربعاء، اختفت المقاتلة الغريبة من الموقف المفتوح — ربما تم سحبها إلى إحدى الحظائر. ويعتقد الصحفيون أن نموذج الطائرة المقاتلة الصينية سيشارك في فيلم ما.