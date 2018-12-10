الولايات المتحدة تطور رأسا حربيا نوويا

تنوي الولايات أن تنفق من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار على برنامج التحديث.

تعتزم الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة، بالتعاون مع وزارة الدفاع في البلاد، تحديث رأس حربي نووي حراري W78 للصاروخ البالستي Minuteman III. حسبما جاء في تقرير غرفة المحاسبات الأمريكية.

© Sputnik . Vadim Jernov الولايات المتحدة تطور "منافسا قويا" للمدفعية الروسية

ووفقا للوثيقة، يوجد حاجة لتجديد برنامج لتحسين الأسلحة النووية الناجمة عن المتطلبات الأمنية الجديدة للترسانة الأمريكية. تم تقليص برنامج التحديث في عام 2014 بسبب قيود الميزانية، ولكن سيتم الآن تطويره مرة أخرى.

ونقلت آر تي عن نص الوثيقة أن "الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة ووزارة الدفاع الأمريكية تجريان برامج تمديد حياة لتطوير أو استبدال مكونات الأسلحة النووية من أجل إطالة العمر التشغيلي لهذه الأسلحة وضمان مزيد من السلامة والأمن للترسانة النووية."

وفقا للخبراء، فإن هذه الإجراءات ناجمة عن رغبة الولايات المتحدة في الحصول على التفوق في المجال العسكري على روسيا. تنوي الولايات أن تنفق من عشرة إلى خمسة عشر مليار دولار لبرنامج التحديث. ويشار إلى أن أن الإدارة العسكرية للبلاد تدرس إمكانية استخدام العنصر المتفجر W78 أيضا في الصواريخ التي تُسلح بها الغواصات.