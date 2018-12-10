الهند تدعو الخبراء الروس لمراقبة الانتخابات البرلمانية في 2019

أعلن رئيس المجلس الأعلى في البرلمان الهندي (راجيا سابها)، فينكايا نايدو، اليوم الاثنين، أن الهند تدعو المراقبين الروس إلى الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في العام المقبل في الهند.

نيودلهي — سبوتنيك. وقال نايدو، خلال لقائه مع رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين: "يسرنا أن نرى تطور علاقاتنا في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك الانتخابات. في عام 2019 ستجري الانتخابات البرلمانية الهندية وسنرحب بمراقبين من روسيا".

© AFP 2018 / Stringer موسكو: الاتفاق على إرسال خبراء روس للتحقق من أمن مطاري شرم الشيخ والغردقة

وأشار إلى أن مراقبين من الهند قد تواجدوا خلال الانتخابات إلى مجلس الدوما الماضية.

وأضاف: "الهند وروسيا لديهما نُهج مماثلة في الكثير من المنصات الدولية، مثل الأمم المتحدة، بريكس، العشرين الكبرى، منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها. وأود أن أشير إلى اللقاء بصيغة "روسيا، الهند، الصين"، الذي عقد على هامش مجموعة العشرين".

ويزور فولودين الهند على رأس وفد برلماني. ومن المخطط أن يلتقي أيضاً مع رئيس المجلس الأدنى (لوك سابها) في البرلمان الهندي، وكان قد التقى قبل ذلك مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندا مودي.