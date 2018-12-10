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13:33 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    قمة دول بحر قزوين الخامسة

    بدء المؤتمر الرابع لتعاون دول حوض بحر قزوين في طهران

    © Sputnik . Aliksei Nikolskei
    العالم
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    بدأ اليوم، الاثنين، في طهران، المؤتمر الرابع لدول حوض بحر قزوين بحضور ممثلين من إيران، وأذربيجان، وروسيا، وتركمنستان وكازاخستان، بحسب وكالة أنباء "فارس".

    طهران — سبوتنيك. وأعلن مساعد شؤون الملاحة البحرية والموانيء الإيرانية، هادي حق شناس، أن المشاركين يبحثون في هذا المؤتمر "أمن الملاحة البحریة والتعاون الأمني، وطرق توفير السلامة البحرية في بحر قزوين".

    مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا
    © Sputnik . Denis Abramov
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    وفي حديث حول الوضع القانوني لبحر قزوين، قال حق شناس إن "معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين، الذي تم الاتفاق عليه من قبل 5 دول، يمر بمراحله القانونية، وهذه الاتفاقية تشكل أرضية جيدة لصياغة اتفاقية لأمن الملاحة البحرية في بحر قزوين".

    وفي سياق متصل، أكد حق شناس أنه "بعد الاتفاق على التعاون في مجال تأمين سلامة الملاحة البحرية في بحر قزوين في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2010 في باكو، تم اتخاذ الخطوات الأولى لصیاغة هذه الاتفاقية في 17 و 18 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، وبعد ذلك في آذار/مارس عام 2017 في تركمانستان، وفي مؤتمر طهران في أيار/مايو 2018 تم صياغة الاتفاقية في 9 بنود، لكن نظرا لتحفظ أذربيجان، لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقية لحد الآن".

    وتم التوقيع على معاهدة الوضع القانوني لبحر قزوين في مدينة أكتاو في كازاخستان في الـ12 من آب/أغسطس الماضي بحضور رؤساء كل من روسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وإيران بعد مفاوضات دامت أكثر من 20 سنة.    

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    الكلمات الدلالية:
    قمة بحر قزوين, بحر قزوين, أذربيجان, إيران, روسيا
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