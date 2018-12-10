ألمانيا تواصل دعم إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الاثنين، إلى استمرار تفعيل نظام التحويلات المالية في التعامل مع إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماس في تصريحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، ونقلها حساب الخارجية الألمانية عبر تويتر، إن "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والسداسية الدولية) ذات أهمية للأمن في أوروبا"، مضيفا: "نريد ضمان أن نظام تحويل المدفوعات يظل قائما لاستمرار النشاط الاقتصادي في إيران".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد حذر في وقت سابق، الولايات المتحدة والدول الأخرى التي تفرض عقوبات على إيران من تقليص دور الأخيرة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول الغربية لن تكون بمأمن عن تلك الظاهرة.

وقال روحاني خلال كلمته في اجتماع رؤساء برلمان إيران وأفغانستان وباكستان وتركيا والصين وروسيا في طهران: "أحذر الدول التي تفرض عقوبات على إيران، إذا تم التقليص من قدرة إيران على محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية في المنطقة، الدول الغربية لن تكون في مأمن عن تلك الظواهر".