ألمانيا تواصل دعم إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية

القاهرة — سبوتنيك. وقال ماس في تصريحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، ونقلها حساب الخارجية الألمانية عبر تويتر، إن "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران والسداسية الدولية) ذات أهمية للأمن في أوروبا"، مضيفا: "نريد ضمان أن نظام تحويل المدفوعات يظل قائما لاستمرار النشاط الاقتصادي في إيران".
وقال روحاني خلال كلمته في اجتماع رؤساء برلمان إيران وأفغانستان وباكستان وتركيا والصين وروسيا في طهران: "أحذر الدول التي تفرض عقوبات على إيران، إذا تم التقليص من قدرة إيران على محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية في المنطقة، الدول الغربية لن تكون في مأمن عن تلك الظواهر".
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