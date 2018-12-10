بموافقة السلطان قابوس... نتنياهو يفجر "مفاجأة" تنتظر سماح السعودية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفاجأة في إطار تحسن العلاقات الإسرائيلية العربية، وذلك خلال زيارته التي أجراها إلى سلطنة عمان أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال نتنياهو إن سلطان عمان، قابوس بن سعيد، أبلغه بموافقته على مرور طائرات تجارية إسرائيلية في أجواء بلاده، وفقا ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست".

وخلال لقاء مع سفراء إسرائيل في دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، قال نتنياهو: "وافق سلطان عمان على السماح لطائرات شركة (إل عال) التجارية السفر في الأجواء العُمانية، لكن ما زال يتعيَّن الحصول على موافقة من المملكة العربية السعودية لكي يكون بإمكان شركة إل عال، تقصير رحلاتها إلى الهند وجنوب شرق آسيا". وترفض السعودية السماح للشركة الإسرائيلية بالمرور بأجوائها.

وتابع: "يبقى لنا شيء واحد صغير فقط"، نحن بحاجة إلى أن نمكن "إل عال" من التحليق هنا" ثم أشار إلى إلى موقع السعودية على الخريطة، قبل أن يضيف: "نحن نفتح أسواقًا جديدة" بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يصدر رد فوري من السلطات العمانية على ما ذكره نتنياهو.

وكان نتنياهو التقى مع السلطان قابوس، في العاصمة مسقط، في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتضطر شركة "إل عال" الإسرائيلية إلى المرور في مسارات طويلة من أجل الوصول إلى الهند وجنوب شرق آسيا؛ ما يفقدها إمكانية التنافس مع شركات أخرى.

وأضاف نتنياهو أنه من الممكن الآن التحليق فوق مصر وتشاد، وهي دولة لا تزال إسرائيل لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية ولكن رئيسها زار قبل أسبوعين وأوضح أن ذلك سيحدث قريبا.

وأشار نتنياهو أيضا إلى أنه قد يتم السماح لإسرائيل قريبا بالتحليق فوق السودان، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة في شمال إفريقيا لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال: "في الوقت الحالي يمكننا الطيران فوق مصر وتشاد وربما يمكننا الطيران فوق السودان وهناك يمكننا الطيران مباشرة إلى البرازيل مما يوفر نحو ساعتين".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich طيران إسرائيلي يبدأ معركة لدخول المجال الجوي السعودي

وجاءت تصريحات نتنياهو بشأن الرحلات الجوية في الوقت الذي كان يناقش فيه كيف ازدهرت العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل، وفقا للصحيفة.

وفي هذا الصدد، فقد قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن "قرار سلطنة عمان جيد، ولكن حاليا لا معنى له على الإطلاق".

وأضافت القناة الإسرائيلية: "ذلك لأنه للمرور في أجواء سلطنة عمان فإنه ينبغي المرور أولًا في أجواء السعودية وهو الأمر غير الممكن في الوقت الحالي".