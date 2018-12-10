ماي تعتزم إلغاء تصويت البرلمان البريطاني على "بريكست"

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الاثنين، بكلمة إلى البرلمان البريطاني، وسط توقعات بسحب خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، من تصويت البرلمان عليها والمقرر غدا الثلاثاء.

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعتزم سحب التصويت البرلماني المقرر يوم الثلاثاء على خطة الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي عقب تحذيرات متكررة من نواب بأن نطاق الخسارة المتوقع فيه قد يطيح بحكومتها.

وأجرت ماي مؤتمرا عبر الهاتف، مع كبار الوزراء اليوم، لمناقشة قرار بشأن الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالخروج من التكتل مع الاحتفاظ بصلات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وفيما لم يصدر بعد تصريح رسمي عن التصويت، قال مصدران لرئيسة تحرير الشؤون السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية لورا كوينسبرج، إن التصويت تم سحبه.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، أصدرت في وقت سابق، اليوم الاثنين، حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إنها لن تعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحفيين: "لدينا اتفاق على الطاولة، مؤكدة موقفا عبر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر حينما قال لن نعيد التفاوض". وأضافت أن التكتل مستعد لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أن يونكر تحدث هاتفيا مع ماي يوم الأحد.