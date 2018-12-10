بوروشينكو يوقع على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا

وقع الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، اليوم الإثنين، على قانون وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل من العام المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوروشينكو على حسابه في تويتر:" قانون أوكرانيا رقم 0206 حول وقف العمل باتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا" تم التوقيع عليه".

Непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу pic.twitter.com/ceyuBUhKHj — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 декабря 2018 г.

هذا وقرر البرلمان الأوكراني، يوم الخميس الماضي، عدم تجديد معاهدة الصداقة والتعاون مع روسيا بعد 1 نيسان/أبريل 2019، حيث حصلت الوثيقة ذات الصلة في الاجتماع على تأييد 277 نائبا — الحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.

وكان بوروشينكو، قد وقع في أيلول/سبتمبر الماضي، قرارا يكلف من خلاله مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.

وأوضحت السلطات الأوكرانية حينها، بأن الحديث لا يجري حول الانسحاب من المعاهدة، ولكن القرار هو بشأن عدم تجديدها.

يذكر أنه تم التوقيع على معاهده الصداقة والتعاون والشراكة بين روسيا وأوكرانيا في 1997. وتعد هذه الوثيقة أساسيه للعلاقات الروسية-الأوكرانية، وهي تتضمن شراكة استراتيجية بين البلدين.