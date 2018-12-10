روسيا تسلم ثلاث محركات صاروخية للولايات المتحدة

أعلنت مؤسسة "إينيرغوماش" الروسية، اليوم الإثنين، عن تسليم ثلاث محركات صاروخية طراز "آر دي-180" للمشترين الأمريكيين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "يوم 6 ديسمبر/كانون الأول تم تسليم ثلاث محركات آر دي —180 للمشترين الأميركيين، إذ وقعت شركات "برات اند ويتني"، و"يونايتد لاونتش اليانس"، و"آر دي أمروس" على نماذج المحركات، وتعتبر هذه الحالة الثالثة لتسليم محركات في العام 2018".

© Sputnik . Sergei Kazak مهمة الانتقام تسند إلى "صواريخ غير مرئية"

في سياق آخر، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية نيتها للتخلص من التزامات تفرضها عليها اتفاقية وقعتها الولايات المتحدة وروسيا في القرن الماضي، ولا تسمح هذه الاتفاقية لطرفيها بحيازة الصواريخ المتوسطة والأقل مدى.

وترى واشنطن أن التقيد بهذه الاتفاقية أمر غير مجدٍ في وقت تصنع فيه دول أخرى صواريخ من هذا النوع، إلا أن الحجة الرئيسية التي تتحجج بها واشنطن لفسخ اتفاقية الصواريخ المتوسطة المدى تتمثل في مزاعم عدم التزام روسيا بها.