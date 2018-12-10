روسيا تسلم ثلاث محركات صاروخية للولايات المتحدة

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "يوم 6 ديسمبر/كانون الأول تم تسليم ثلاث محركات آر دي —180 للمشترين الأميركيين، إذ وقعت شركات "برات اند ويتني"، و"يونايتد لاونتش اليانس"، و"آر دي أمروس" على نماذج المحركات، وتعتبر هذه الحالة الثالثة لتسليم محركات في العام 2018".
وترى واشنطن أن التقيد بهذه الاتفاقية أمر غير مجدٍ في وقت تصنع فيه دول أخرى صواريخ من هذا النوع، إلا أن الحجة الرئيسية التي تتحجج بها واشنطن لفسخ اتفاقية الصواريخ المتوسطة المدى تتمثل في مزاعم عدم التزام روسيا بها.
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