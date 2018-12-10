العلماء يحذرون من كارثة تهدد طهران

حذرت مجموعة علماء من المركز الألماني للأبحاث الجيولوجية في بوتسدام من إمكانية تعرض طهران في القريب العاجل إلى مشاكل خطيرة في البنية التحتية.

أفاد موقع "Science Alert" أن الخطر يكمن في انخفاض بعض مناطق المدينة بمقدار 25 سم سنويا بسبب استنزاف المياه الجوفية. ويهدد هذا الهبوط في التربة بتدمير الجدران ونظام الصرف الصحي تحت الأرض.

© AP Photo / Pouria Pakizeh 646 مصابا جراء زلزال ضرب غربي إيران

وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة بعد فحص بيانات الأقمار الصناعية عن هبوط التربة في المنطقة من عام 2003 وحتى 2017. وحتى في المناطق الأكثر استقرارا في العاصمة الإيرانية تستمر هذه العملية بمعدل 5 سم سنويا.

وأشار العالم روبرتو توماس من جامعة أليكانتي في إسبانيا إلى أن هذه المعدلات في طهران هي الأعلى في العالم.

وقد انخفض مستوى المياه الجوفية في طهران في الفترة ما بين 1984-2011 بنحو 12 مترا.