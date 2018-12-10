الصين تعلن تكثيف المشاورات بين الفريقين التجاريين الصيني والأمريكي

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول) إن الفريقين التجاريين الصيني والأمريكي "يكثفان الاتصال والمشاورات" بينهما. جاء ذلك بعد يوم من قول واشنطن إن الأول من مارس/ آذار "موعد حاسم" لانتهاء المحادثات التجارية بين البلدين بنجاح.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أمس الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول) بعد أسبوع مما بدا أنه بلبلة لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه إنه ما لم تنته المحادثات التجارية الأمريكية الصينية بنجاح بحلول الأول من مارس/ آذار فستفرض جمارك جديدة على الواردات الصينية، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Andy Wong الصين توافق على شراء كميات كبيرة من المنتجات من الولايات المتحدة

وجاء تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ اليوم الاثنين ردا على سؤال عما إذا كانت الصين بصدد إرسال وفد تجاري مفاوض إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

واتفق ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين الأسبوع الماضي على هدنة تتأجل بمقتضاها زيادة الجمارك على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار سنويا من 10 في المئة إلى 25 في المئة. وكان مقررا أن تسري تلك الزيادة في أول يناير كانون الثاني. ويسري الاتفاق ما دامت هناك محادثات بين البلدين لعقد اتفاق تجاري.