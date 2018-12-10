ماي تؤكد تأجيل التصويت على مشروعها لـ"لبريكست" تجنبا لرفض البرلمان للمشروع وانقسامه

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مشيرا إلى أن هدف التأجيل هو تجنب رفض البرلمان للمشروع.

© REUTERS / SCOTT HEPPELL ماي لا ترى بدائل لخطتها حول "بريكست"

القاهرة — سبوتنيك . وقالت ماي إن الهدف من تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على مشروع "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، هو تجنب الانقسام.

وتابعت، في كلمتها أمام مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الاثنين 10 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخلق وضعا جديدا".

وأضافت: "يجب أن نسأل أنفسنا هل نحن مستعدون لتقديم التنازلات أم لا، لأنه لن يكون خروج دائم من الاتحاد الأوروبي دون تقديم تنازلات".

واستطردت: "كونوا على ثقة أن اقتصادنا سيناله ضرر كبير".

وكانت محكمة العدل الأوروبية، أصدرت في وقت سابق، اليوم الاثنين، حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرار انسحابها من الاتحاد الأوروبي، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء.

بدورها، قالت المفوضية الأوروبية إنها لن تعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحفيين: "لدينا اتفاق على الطاولة، مؤكدة موقفا عبر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر حينما قال لن نعيد التفاوض". وأضافت أن التكتل مستعد لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أن يونكر تحدث هاتفيا مع ماي يوم الأحد.