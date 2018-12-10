بيسكوف: انسحاب كييف من معاهدة الصداقة مع روسيا لا يصب في مصلحة الشعب الأوكراني

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين:" من الواضح أنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة في مصلحة الأوكرانيين. الأوكرانيون الذين تربطنا بهم روابط القرابة وعلاقات الأخوة، بغض النظر عن أي شيء. وبالتالي من الممكن التعبير عن الأسف فيما يتعلق بحقيقة أن القيادة الأوكرانية قد تتخذ مثل هذه القرارات غير الحكيمة. قرارات، هي من وجهة نظرنا، مظهر من مظاهر عدم احترامها لشعبها ومصالحه".
هذا وجرى التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا في كييف في 31 أيار/مايو 1997. ودخلت حيز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 1999 لمدة 10 سنوات، مع التجديد التلقائي لفترات العشر سنوات المقبلة، إذا لم يكن هناك أي اعتراض من احد الطرفين. وتعتبر وثيقة أساسية للعلاقات الروسية الأوكرانية، والتي تنطوي على شراكة إستراتيجية بين البلدين.
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