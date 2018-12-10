واشنطن تدرج ثلاثة من قيادات كوريا الشمالية في قائمة العقوبات

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها أدرجت ثلاثة من قيادات كوريا الشمالية في قائمة العقوبات.

© AFP 2018 / Ed Jones Ed Jones كوريا الشمالية تبني قاعدة صاروخية جديدة

واشنطن — سبوتنيك . وشملت القائمة نائب قائد الجيش الشعبي الكوري، رئيس الإدارة السياسية للجيش الكوري، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وعضو مجلس الدفاع الوطني، تشوي ريونغ هي.

كما شملت القائمة وزير الأمن القومي ومدير إدارة الدعاية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض في وقت سابق، وبالإجماع، عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية.

وقيدت هذه العقوبات بشدة من قدرة بيونغ يانغ على التصدير والاستيراد، وتلزم العقوبات جميع دول الأمم المتحدة بعدم استقبال العمال الكوريين الشماليين في بلادهم، وترحيل العمال المتواجدين على أراضيها، في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2019.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن نواب وزراء خارجية روسيا، والصين، وكوريا الشمالية، أكدوا ضرورة العمل المشترك لإعادة النظر في العقوبات، التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.