طائرات عسكرية روسية استراتيجية تنفذ رحلة إلى مطار كاراكاس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أربع طائرات روسية، منها طائرتين من طراز "تو-160"، وطائرة من طراز "آن-124" وطائرة "إيل-62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذت رحلة من مطارات روسية إلى مطار فنزويلا الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قامت طائرتان استراتيجيات من حاملات الصواريخ من طراز "توبوليف-160" وطائرة شحن عسكرية ثقيلة من طراز "أنطونوف-124"، وطائرة "إيليوشين —62" بعيدة المدى تابعة للقوات الجوية الفضائية، بتنفيذ رحلة من مطارات على الأراضي الروسية إلى مطار كاراكاس".

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وأشار البيان إلى أنه: "خلال مرحلة معينة من الطيران رافقت مقاتلات "أف-16" التابعة لسلاح الجو النرويجي، طائرة "تو-160". وتم تنفيذ الرحلة وفقا لقواعد استخدام المجال الجوي الدولي".

هذا وأعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الخميس الماضي، عن أمله باستمرار التعاون القائم بين روسيا وفنزويلا، وخاصة استضافة الطائرات والسفن العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة "تو-160" التي يطلق عليها لقب "البجعة البيضاء" تقدر على حمل 12 صاروخا. ويصل مدى الصواريخ التي تحملها "البجعة البيضاء" والتي تقدر على حمل رؤوس نووية، إلى 3500 كيلومتر الأمر الذي يتيح لحاملة هذه الصواريخ إطلاقها من مكان لا تطاله مضادات الطائرات.