توسك يدعو لاجتماع حول "بريكست" ويستبعد إعادة التفاوض

وتابع توسك: "نظرا لمرور الوقت، سنناقش أيضا استعدادانا لسيناريو الخروج دون اتفاق".
وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على مشروع "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وسط هجوم حاد من حزب العمال المعارض وأعضاء البرلمان، ومطالبات بإجراء استفتاء ثان على خطتها للخروج.
يذكر، أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء أجرته 23 يونيو/ حزيران 2016.
I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.— Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018
وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.
وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية، مع انتظار القرار النهائي للبرلمان البريطاني للموافقة على مسودة الاتفاق غدا.
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