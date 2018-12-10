توسك يدعو لاجتماع حول "بريكست" ويستبعد إعادة التفاوض

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنه قرر دعوة المجلس للاجتماع، يوم الخميس المقبل، لمناقشة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه لن يعيد التفاوض حول الاتفاق.

© REUTERS / SCOTT HEPPELL ماي تعتزم إلغاء تصويت البرلمان البريطاني على "بريكست"

وكتب توسك، اليوم الاثنين، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "قررت دعوة المجلس الأوروبي للاجتماع حول بريكست يوم الخميس"، مضيفا: "لن نناقش إعادة التفاوض حول الاتفاق، بما في ذلك ما يخص الحدود الأيرلندية "الباك ستوب"، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل إقرار المملكة المتحدة".

وتابع توسك: "نظرا لمرور الوقت، سنناقش أيضا استعدادانا لسيناريو الخروج دون اتفاق".

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الاثنين تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على مشروع "بريكست" للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وسط هجوم حاد من حزب العمال المعارض وأعضاء البرلمان، ومطالبات بإجراء استفتاء ثان على خطتها للخروج.

يذكر، أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء أجرته 23 يونيو/ حزيران 2016.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario. — Donald Tusk (@eucopresident) December 10, 2018

وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.

وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية، مع انتظار القرار النهائي للبرلمان البريطاني للموافقة على مسودة الاتفاق غدا.