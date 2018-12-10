استراتيجية أمريكية جديدة لمواجهة روسيا والصين في أفريقيا

أعلن مصدر بارز في الإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن البيت الأبيض سيقدم استراتيجية أمريكية جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، حول أفريقيا، حيث سيكون المبدأ الرئيس لها مواجهة التأثير المتنامي للصين وروسيا هناك.

موسكو — سبوتنيك. أفادت قناة "سي بي سي" بالإشارة إلى المصدر، أن المشروع، الذي صاغه مجلس الأمن القومي، سيكون بمثابة إشارة على أن سياسة واشنطن الإقليمية، التي كانت تركز سابقاً فقط على مواجهة التهديدات الإرهابية، ستتحول إلى التنافس مع بكين وموسكو.

© flickr.com / Expert Infantry البنتاغون يسحب مئات الجنود من أفريقيا لمواجهة الصين وروسيا

وأشار المصدر إلى أن "مكافحة الإرهاب لم تعد مبدأ تنظيميا [استراتيجيا]. هذا يتعلق بالجغرافيا السياسية ومكافحة تأثير الصين والدول الأخرى".

ومن المتوقع أن تحدد الوثيقة حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في القارة (الأفريقية). وفقا للخبراء، فإن كينيا ستكون على هذه القائمة، في حين أن البيت الأبيض سيواصل تطوير الشراكات مع دول مثل الصومال وليبيا ومالي كجزء من مكافحة الإرهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون أصدر بيانا في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بشأن خفض عدد الوحدات العسكرية في أفريقيا، التي تبلغ الآن 7.2 ألف جندي، أي نحو 10 بالمئة.

حيث جاء في بيان أن إجراءات التحسين هذه ستوفر المرونة اللازمة للحفاظ على "وضع تنافسي في بيئة عالمية متغيرة ديناميكيا".

كما أفاد عدد من وسائل الإعلام الغربية أن الحديث يدور حول تعزيز مكافحة التهديدات من الصين وروسيا.