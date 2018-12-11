الولايات المتحدة تلغي تحذيراتها بعدم السفر إلى روسيا

رفعت الولايات المتحدة روسيا من قائمة الدول التي تنصح مواطنيها بـ"إعادة النظر" في السفر إليها.

© Sputnik . Alexandr Polegenko القرم وجهة السياح الأجانب المفضلة في عطلة الميلاد ورأس السنة

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن روسيا حاليا تندرج تحت الفئة الثانية من فئات الخطر الأربعة — وهي "اتباع الحذر الشديد"، مشيرة إلى أنها ( روسيا ) كانت في السابق، تندرج تحت الفئة الثالثة — وهي "إعادة النظر في السفر".

وتجدر الإشارة أن أعلى فئة هي الرابعة عندما يحظر على المواطنين الأمريكيين زيارة بلد أو منطقة. كما تشير الفئة الأولى إلى أن المسافرين بحاجة إلى توخي الحذر "الطبيعي".

ورغم إلغاء التحذيرات، إلا أن الولايات المتحدة ما زالت لا توصي الأمريكيين بزيارة شبه جزيرة القرم ومنطقة شمال القوقاز، لأن، وفقا لوزارة الخارجية، هناك خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين الأمريكيين.