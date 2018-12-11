أفغانستان... مقتل 4 رجال أمن بانفجار في العاصمة كابول

أعلنت مصادر أمنية أفغانية، عن مقتل 4 رجال أمن بانفجار استهدف رتلا لقوات الأمن في منطقة بغمان على مشارف العاصمة كابول، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب قناة "طلوع نيوز".

كابول —سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب داتحدثبان: "الحادثة وقعت صباح اليوم الثلاثاء عند مرور رتل آليات القوات الأمنية في المنطقة".

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

رويترز: مقتل 4 وإصابة ستة 6 اشخاص في هجوم انتحاري استهدف أفرادا من جهاز المخابرات الأفغانية خارج العاصمة كابول — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 11, 2018

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل حركة طالبان، والحركات المتحالفة معها، وتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.