بومبيو يعلق على إرسال "تو-160" الروسية إلى فنزويلا

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على إرسال قاذفات الصواريخ "تو-160" الروسية إلى فنزويلا، قائلا إنها مضيعة للأموال العامة.

فقد كتب بومبيو عبر حسابه على موقع تويتر: "أرسلت الحكومة الروسية قاذفات القنابل عبر نصف العالم إلى فنزويلا. على شعوب روسيا وفنزويلا إدراك ما يعنيه ذلك، حكومتان فاسدتان تهدران الأموال العامة وتقمعان الحرية والاستقلال بينما يعاني شعباهما".

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018

وكانت روسيا قد أرسلت قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-160" إلى فنزويلا، في وقت سابق، إضافة إلى "أن-124" و"إيل-62".

وقد قطعت الطائرات عشرات آلاف الكيلومترات. وتمت الرحلة وفق القانون الدولي.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله في أن تستمر الرحلات الجوية للقوات الروسية إلى المطارات الفنزويلية ورحلات السفن إلى موانئ هذه الدول الأمريكية الجنوبية.

ووفقا لأقواله، فإن مثل هذه الرحلات تكسب العسكريين خبرة في الطيران بعيد المدى والحفاظ على المعدات في حالة قتالية جيدة.