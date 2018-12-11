روحاني: صادرات النفط الإيرانية تحسنت بعد أوائل نوفمبر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن صادرات النفط الإيرانية تحسنت منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على طهران في الـ5 من الشهر الماضي.

وفي كلمة بثها التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، قال روحاني، بعد اجتماع رؤساء السلطات، إنه خلال السنة الحالية ارتفعت صادرات النفط بنسبة 13 بالمئة، مضيفا أن صادرات النفط الإيراني أصبحت أفضل بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وأحبطت أمال وخطط الأمريكيين، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.

© AFP 2018 / PAUL J. RICHARDS واشنطن تدرج مئات الشخصيات والمؤسسات الإيرانية على قائمة العقوبات

وأشار إلى أن "الأمريكيين كانوا على انتظار بعد الرابع من نوفمبر مشاهدة اضطراب في اقتصاد البلاد ولحسن الحظ أن الشعب والناشطين الاقتصاديين تصرفوا بطريقة أحبطت مخطط الأمريكيين وانعكس السحر على الساحر على الرغم من أن الأمريكيين كانوا يتطلعون إلى رؤية الأشياء بطريقة أخرى".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان له، "فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.