روحاني: صادرات النفط الإيرانية تحسنت بعد أوائل نوفمبر

وفي كلمة بثها التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، قال روحاني، بعد اجتماع رؤساء السلطات، إنه خلال السنة الحالية ارتفعت صادرات النفط بنسبة 13 بالمئة، مضيفا أن صادرات النفط الإيراني أصبحت أفضل بعد الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وأحبطت أمال وخطط الأمريكيين، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على قطاع النفط الإيراني، في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، في بيان له، "فرض الخزانة لضغوط مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركودا اقتصاديا حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار بشكل جذري".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي.
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