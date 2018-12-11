بين مؤيد ومعارض... استفتاء بنتائج مثيرة حول استمرارية مظاهرات "السترات الصفراء"

بعد خطاب توجه فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأمة، تحدث فيه عن إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، ووعد برفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب من المعاشات التقاعدية المنخفضة وإلغاء الضرائب على العمل الإضافي، بالإضافة لتقديم مساعدات للمتقاعدين، تم إجراء استفتاء حول جدوى استمرارية الاعتصامات.

خطاب الرئيس الفرنسي الذي جاء إيجابيا في مجمله وملبيا لمطلب المتظاهرين، دفع وزير الدولة الفرنسي، أولييفيه دوسوت للتصريح بأن الإجراءات التي وعد بها ماكرون ستكلف خزينة لحومة حوالي 10 مليارات يورو.

© REUTERS / Yoan Valat ماكرون: احتجاجات باريس وضعت فرنسا في أزمة

لتقوم بعدها شركة "OpinionWay" بإجراء إستفتاء حول جدوى إستمرار الإعتصامات أو الإنتهاء منها.

لتأتي نتيجة الإستفتاء بوصف 50 في المئة من المشاركين إقتراحات الرئيس الفرنسي بالغير مقنعة، فيما وصف 49 في المئة الإقتراحات بالإيجابية.

في الوقت الذي وصفت الأغلبية التي تراوحت مابين 60 الى 78 في المئة، إقتراحات ماكرون بأنها إستجابة جيدة لمطالب المتظاهرين.

وأيد 54 في المئة فكرة وقف إحتجاجات "السترات الصفراء"، فيما طالب 45 في المئة بإستمرارها، ليظهر الإستفتاء تفاوتا قليلا حول وقف أو إستمرارية هذه المظاهرات.

هذا وشمل الإستطلاع 991 شخص فوق سن الـ18 سنة، بحسب مانشرت قناة "LCI" التلفزيونية.

يذكر بان مظاهرات "السترات الصفراء" بدأت بعد قانون تم فيه رفع أسعار البنزين منذ مايقارب الشهر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وصاحبة هذه المظاهرات أعمال تخريب للمتلكات العامة و الخاصة بالإضافة لإشتباكات مع الشرطة.