وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي

وذكر الوزير التركي، في مؤتمر صحفي في أنقرة، "بدأت طلبات إجراء تحقيق دولي في القضية، ونحن مستمرون في المحادثات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن".
وتابع "هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، ولا زلنا نبحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة".
وكانت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد قالت الأسبوع الماضي إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.
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