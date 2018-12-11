وزير الخارجية التركي يجري مباحثات مع الأمم المتحدة بشأن مقتل خاشقجي

قال وزير الخارجية التركي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تجري مباحثات مع الأمم المتحدة، بشأن تحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكر الوزير التركي، في مؤتمر صحفي في أنقرة، "بدأت طلبات إجراء تحقيق دولي في القضية، ونحن مستمرون في المحادثات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن".

© REUTERS / Osman Orsal الرئاسة التركية :تحقيق العدالة في قضية خاشقجي سيكون في مصلحة المجتمع الدولي

وأضاف "نأمل أن الأمر لا يكون ضروريا، وأن تتعاون المملكة العربية السعودية من أجل كشف المسؤولين عن الجريمة"، وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".

وتابع "هناك مطالب من داخل الأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي، ولا زلنا نبحث الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة".

وكانت ميشيل باشليه، مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد قالت الأسبوع الماضي إن هناك حاجة لتحقيق دولي لتحديد المسؤول عن قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.