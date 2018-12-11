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13:32 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    صور الصحفي السعودي جمال خاشقجي، القنصلية السعودية، في اسطنبول، تركيا أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    في ظهور نادر... كوشنر يخرج عن صمته بشأن اتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي (فيديو)

    © AP Photo / Emrah Gurel
    العالم
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    ناقش كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، أمس الاثنين، التحديات التي تواجه إدارة ترامب عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

    ونفى كوشنر، في ظهور تلفزيوني نادر على برنامج Hannity الذي يُذاع على قناة Fox News، وجود أي قيمة للنتائج التي توصلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في قضية خاشقجي، والتي تقول إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله (خاشقجي).

    وردا على سؤال عما إذا كانت الأجندة الأمريكية فيما يتعلق بالشرق الأوسط قد تضررت جراء مقتل خاشقجي، أجاب كوشنر: "أظن أن وكالات الاستخبارات لدينا تعطي تقديراتها، ونأمل أن نحرص على تطبيق العدالة كما ينبغي، إننا نركز على الجانب الأشمل، وهو التوصل إلى كيفية إبرام اتفاق ما، كما نأمل، بين الإسرائليين والفلسطينيين. لقد دام ذاك الصراع أطول بكثيرٍ مما ينبغي".

    وتابع:

    "إن الرئيس يركز في الآونة الأخيرة على التأليف بين جميع الأطراف المختلفة. نحن نطمح أن نعلن عن خطتنا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهي خطة لن يحبها الجميع، ولكن ثمة أسباب كافية لكي يأخذ الناس بها ويمضون قدما".

    وأضاف: "ستحفظ هذه الخطة سلامة الشعب الإسرائيلي، وتمنحهم مستقبلا جيدا، ولكن كذلك تعطي فرصة حقيقية وأملا للشعب الفلسطيني في أن يحيوا حياة أفضل بكثير. لقد قلت مرارا ألا ينبغي لك أن تفسد مستقبل أبنائك بسبب صراع أجدادك".

    وتأتي تعليقات كوشنر بعد أيام من المزاعم القائلة إنه أشار على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتسوية نزاعاته في الشرق الأوسط وتجنُّب المزيد من الإحراج في المستقبل، بعد مقتل خاشقجي.

    ويذكر أن كوشنر أوضح في تصريحات سابقة لـCNN خلال منتدى سيتيزن أنه نصح ولي العهد السعودي قائلا: "يجب أن تجري تحقيقا شفافا وتأخذ هذه القضية على محمل الجد" وأردف قائلا: "سنرى" إذا كان سيأخذ بالنصيحة".

    وأشاد كوشنر بالإصلاحات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان، حيث قال: "لقد أجروا الكثير من الإصلاحات وساعدونا في تتبع مصادر تمويل الإرهاب، وأن نحارب من يحاولون تشويه سمعة الدين، لقد صنعوا التاريخ العام الماضي".

    محمد بن سلمان
    © REUTERS / Amir Levy
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    وتابع قائلا: "لذلك يحذونا الأمل بأن نواصل العمل من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، وأن نكبح العدوان الإيراني، سنواصل التركيز على ذلك"، وشدد على أن السعودية حليف قوي جدا في هذا المجال.

    ويخطط النائب الأمريكي إيليوت إنجل، الذي من المتوقع أن يرأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكره تيم مولفي المتحدث باسم إنجل، وفقا لـCNN.

    وقال مولفي إن إنجل "ملتزم بإجراء مراجعة من الأعلى إلى الأسفل للسياسة الأمريكية تجاه السعودية، وذلك يشمل ما أثر على رد الولايات المتحدة بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي".

    وبسؤاله عما إذا كان ذلك يعني التحقيق في العلاقات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، قال مولفي: "كل شيء مطروح على الطاولة".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, مقتل خاشقجي, الحكومة الأمريكية, محمد بن سلمان, جاريد كوشنر, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
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