نتنياهو: عملية عوفرا "إرهابية تدل على عمق الكراهية"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواصلة العمل على ملاحقة الفلسطينيين الذين نفذوا عملية عوفرا أول أمس الأحد، والتي أدت لإصابة 6 مستوطنين إسرائيليين بينهم سيدة حامل.

رام الله — سبوتنيك. وقال نتنياهو، اليوم خلال مراسم افتتاح مفترق آدم في مجلس ماتيه بنيامين المحلي: "أود في مستهل كلامي أن أعلق على عملية إطلاق النار الإرهابية الخطيرة التي نفذت أول أمس قرب عوفرا وأتمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع الجرحى وبطبيعة الحال لشيرا إيش-ران ولابنها الرضيع الذي لا يزال يكافح على حياته حيث إننا نصلي جميعا من أجل تحسن حالته".

© AP Photo / الرئيس اللبناني: لا خطر على السلام عند الحدود مع إسرائيل

وأضاف نتنياهو أن "هذه العملية الإرهابية مثلها مثل العمليات الإرهابية الفلسطينية الأخرى تدل على عمق الكراهية التي تسود عند أعدائنا حيالنا نحن اليهود والإسرائيليون وليست لهم أية عوائق أخلاقية حينما يقدمون على المس بالأبرياء وسنلاحق المسؤولين عن تنفيذ العملية وسنحاسبهم".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنثبت لهم أن اعتزامهم اقتلاعنا من أرضنا سيواجه سورا حصينا حيث إنهم يريدون أن يقتلعونا من هنا ولكنهم لن يحققوا ذلك طالما أظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية لن يتم اقتلاع يهودي واحد من منزله وليس فقط لن يتم اقتلاع أحد من منزله فسنبني المزيد من المنازل".

وأردف نتنياهو:"هنا عاش أجدادنا قبل آلاف السنين أسماء مثل جيفاع بنيامين ومخماس وعوفرا وعناتوت تنقلنا مباشرة إلى أيام التوراة وهذه الأماكن التي توجد في قلب تاريخنا منذ 3000 عام فترة مملكة شاؤول ثم مملكة يهودا وهذه الأماكن تأتي إلينا مباشرة من التوراة من قلب وطننا وسنواصل تعزيز الاستيطان فيه".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "مشى أجدادنا هنا، في هذه الوديان وفي هذه الجبال أكبر المشاهد الدراماتيكية التي وقعت في تاريخ شعبنا والبشرية وقعت هنا في هذا المكان ولذلك نربط ماضينا بمستقبلنا وهذا هو حق كبير جدا يمتلك جيلنا حقا عملاقا حيث استعاد جيل والدونا ما ضاع ونحن نعد بأنه ما استعيد سيبقى لأجيال وللأبد وسيضمن خلود إسرائيل".

يذكر أن فلسطينيين نفذوا، أول أمس الأحد، عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين عند مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما أدى لإصابة 6 إسرائيليين وقد لاذ المنفذون بالفرار من المكان في وقت تواصل فيه إسرائيل البحث عنهم.