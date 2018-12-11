روحاني: من كان يريد احتلال اليمن ليس أمامه إلا هذا الشرط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن لا خيار أمام الذين أرادوا احتلال اليمن سوى نهج السلام مع شعبه.

وقال روحاني، اليوم الثلاثاء، في ختام اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في بلاده، إنه في مجال القضايا الإقليمية، هناك تحركات تصب في مصلحة شعوب المنطقة، مضيفا أن "من كان يريد احتلال هذا البلد في وقت ما، يشعر اليوم إنه لا توجد أي طريقة أخري غير السلام مع اليمنيين"، وذلك وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

© Sputnik . Ronald Zak إيران تأمل أن تعتمد الأطراف اليمنية رؤية مستقبلية تمنع التدخل الأجنبي

وأضاف الرئيس الإيراني: لقد أيّدنا على الدوام المحادثات اليمنية اليمنية ، ونحن ندعمها الآن، واليوم أصبحت المؤشرات أكثر ميلا نحو التوصل إلى تسوية سلمية في اليمن.

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ نحو 4 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

وأشار إلى الوضع في سوريا، موضحا أن التطورات تسير باتجاه تحقيق السلام والاستقرار وهو مؤشر أيضا على نجاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الاقليمية.