عودة السفارات إلى سوريا... الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري دولتين لدى سوريا

تقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، أوراق اعتماد تيكران كيفوركيان سفيرا مفوضا فوق العادة لجمهورية أرمينيا وخوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس سفيرا لجمهورية فنزويلا البوليفارية لدى الجمهورية العربية السورية.

واستقبل الرئيس الأسد السفيرين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة كلا على حدا، وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما، كما نقلت وكالة "سانا".

© AFP 2018 / PHILIPPE DESMAZES سوريا تعلق على أنباء فتح السفارة الإماراتية في دمشق

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

وقال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، في وقت سابق، إن السفارات الإيطالية واليونانية والإماراتية، تقوم بعمليات تجديد لمقراتها في العاصمة ويمكن أن يكون هناك اتصالات مع الخارجية السورية لعودة الموظفين واستئناف عملهم"، مضيفا: "سيعود الجميع".

وأكد عضو مجلس الشعب السوري: "الحديث عن فتح سفارات بعض الدول العربية في دمشق ليست تسريبات، وإن كانت شائعات فهي ليست من العدم، وأعتقد أنه بالفعل هناك شيء يجري التحضير له".