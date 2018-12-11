عودة السفارات إلى سوريا... الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري دولتين لدى سوريا

واستقبل الرئيس الأسد السفيرين في قصر الشعب بالمراسم المعتادة كلا على حدا، وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما، كما نقلت وكالة "سانا".
وقال الدكتور عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، في وقت سابق، إن السفارات الإيطالية واليونانية والإماراتية، تقوم بعمليات تجديد لمقراتها في العاصمة ويمكن أن يكون هناك اتصالات مع الخارجية السورية لعودة الموظفين واستئناف عملهم"، مضيفا: "سيعود الجميع".
وأكد عضو مجلس الشعب السوري: "الحديث عن فتح سفارات بعض الدول العربية في دمشق ليست تسريبات، وإن كانت شائعات فهي ليست من العدم، وأعتقد أنه بالفعل هناك شيء يجري التحضير له".
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