روما تحترق والدخان يغطي سماء العاصمة

فوجئ سكان الضواحي الشمالية في العاصمة الإيطالية "روما" بدخان كثيف يغطي سماء العاصمة وحريق ضخم يشب في أنحائها.

وقالت وكالة "رويترز" إن حريقا كبيرا اندلع في مكب قمامة، اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر/كانون الأول، في الضواحي الشمالية للعاصمة الإيطالية روما، مما أدى إلى انتشار دخان أسود كثيف في سماء المدينة.

© REUTERS / HANDOUT حريق في روما

وناشدت سلطات المدينة السكان الذي يستنشقون الدخان إغلاق النوافذ وتجنب أي نشاط خارجي في المنطقة.

This is the column of toxic smoke coming from a waste treatment facility that caught fire this morning in Via Salaria, Rome. Citizens have been advised to close their windows shut and stay indoors. Rome is quite literally a dumpster fire. pic.twitter.com/pRJcHkiG6c — Leonardo Carella (@leonardocarella) December 11, 2018

ولا يوجد أي مؤشر على سبب الحريق الذي نشب في مكب تمب سالاريو الذي يستقبل نحو خمس قمامة روما.

وهرعت 12 فرقة إطفاء إلى المكب لمحاولة إخماد الحريق الذي بدأ قبل الفجر.