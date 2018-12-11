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16:44 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    مظاهرة لأنصار كتالونيا، لتأييد رئيس الوزراء السابق الكتالوني كارليس بيغديمونت في بروكسل، بلجيكا

    خوفا من عدوى "السترات الصفراء"... إسبانيا تهدد كتالونيا

    © Sputnik . Thierry Monasse
    العالم
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    حذر وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، من ظهور احتجاجات إقليم كتالونيا مجددا إلى السطح، حتى لا تنتشر عدوى احتجاجات "السترات الصفراء" في باريس إلى الإقليم الذي ينتابه الكثير من التوتر.

    وقال وزير الداخلية الإسباني إنه سيرسل الشرطة الوطنية إلى كتالونيا إذا لم تبذل السلطات المحلية مزيدا من الجهد لإيقاف الاحتجاجات مثل الاحتجاج الذي أغلق طرقا سريعة رئيسية في مطلع الأسبوع.

    أعلام كتالونيا وإسبانيا على مقر الحكومة الكتالونية
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    صحيفة: إسبانيا تبقي على سيطرتها على كتالونيا
    واتهم غراندي مارلاسكا شرطة كتالونيا المحلية بالتقاعس في منع المحتجين المطالبين بالاستقلال، من إغلاق طريق إيه بي-7 لما يزيد عن 15 ساعة يوم السبت.

    وسيثير تدخل الشرطة الوطنية الجدل في الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، والذي تديره حكومة محلية وتشير نتائج استطلاعات الرأي به إلى أن نحو نصف السكان يريدون الانفصال عن إسبانيا.

    وستعيد إلى الأذهان أيضا قرار مدريد إرسال فرقة كبيرة من الشرطة الوطنية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، بعد أن دعت حكومة كتالونيا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال وصفته إسبانيا بأنه غير قانوني.

    وكتب وزير الداخلية الإسباني لنظيره في كتالونيا رسالة مفتوحة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين قال فيها "يجب أن تتعامل الشرطة الإقليمية مع مظاهر الإخلال بالنظام العام والأمن المروري مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية".

    وتابع "إذا لم يحدث ذلك… ستأمر الحكومة بتدخل شرطة البلاد".

    ولم يرد رد فعل من سلطات كتالونيا.

    وكان رئيس وزراء إسبانيا الجديد، بيدرو سانتشيث، الذي وصل إلى السلطة في يونيو/ حزيران، قد قال إنه مستعد لإجراء استفتاء على مزيد من الحكم الذاتي وتعهد بتقديم خطط تفصيلية للبرلمان يوم الأربعاء.

    إلا أن غراندي مارلاسكا قال إنه يجب أن توضح السلطات المحلية إن بمقدورها الحفاظ على النظام والحيلولة دون تكرار احتجاجات يوم السبت.

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