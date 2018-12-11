الحكومة البريطانية تحدد موعد طرح "بريكست" للتصويت في البرلمان

حسمت الحكومة البريطانية الجدل حول تصويت البرلمان على اتفاق بريكست، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أعلن المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن طرح اتفاق بريكست للتصويت داخل مجلس العموم سيكون قبل الـ21 من يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية ، قد أجلت، مساء أمس الاثنين، تصويت البرلمان على الاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، استبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أي إعادة تفاوض بشأن اتفاق الانفصال مع بريطانيا، لكنه قال إنه لا يزال بالإمكان توضيح عناصر الاتفاق، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وفي إحاطة له أمام المشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ ، فرنسا بشأن قمة للزعماء هذا الأسبوع، قال يونكر اليوم الثلاثاء، إنه "لا يوجد أي مجال على الإطلاق لإعادة التفاوض" على اتفاق الانفصال. لكنه أضاف أنه "إذا ما استخدم الأمر بذكاء، فهناك مجال كاف لإعطاء مزيد من التوضيح والتفسيرات الأخرى دون فتح اتفاقية الانسحاب".

ومن المقرر، أن تلتقي رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.



