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16:43 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، 14 مايو/ أيار 2018

    دون نقل سفارتها... دولة أخرى تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    العالم
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    قالت قناة عبرية إن دولة أخرى ستعترف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، دون نقل سفارتها إلى المدينة.

    أفادت القناة العاشرة العبرية، صباح اليوم، الثلاثاء، بأن أستراليا ستعترف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، دون نقل سفارتها إلى المدينة نفسها، على أن تفتح أستراليا مكتبا قنصليا في القدس، أما نقل السفارة في وقت لاحق.

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    © REUTERS /
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    وذكرت القناة العبرية أن المجلس الوزاري الأسترالي وافق على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على أن توافق الحكومة الأسترالية نفسها، اليوم، خلال اجتماعها المهم، مشيرة إلى أنه ليس واضحا هل الاعتراف الأسترالي بأن القدس الغربية أو القدس بأسرها هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، ولكن ستحدد أستراليا حقيقة هذا الاعتراف في المستقبل.

    وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن رئيس الحكومة الماليزي، مهاتير محمد، هدد أستراليا إذا ما نقلت سفارتها إلى القدس أو اعترفت بالمدينة نفسها عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى توتر علاقات أستراليا بكل الدول العربية والإسلامية.

    يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قرر، في السادس من ديسمبر/كانون الأول، من العام الماضي نقل سفارة بلاده إلى القدس، وهو ما قام به بالفعل، في الخامس عشر من مايو/آيار من العام الجاري.

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    الكلمات الدلالية:
    مهاتير محمد, أستراليا, إسرائيل, القدس, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أستراليا
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