ماي تتعرض لموقف محرج أمام أنظار ميركل (فيديو)

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى موقف محرج، بعد أن فشلت في فتح باب سيارتها لمدة قاربت الـ15 ثانية، بسبب تفعيل ما يسمى بـ"قفل الأطفال"، بينما كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنتظرها.

ووصلت ماي إلى برلين للقاء ميركل في إطار جولة أوروبية تشمل بروكسل ولاهاي في محاولة للحصول على ضمانات من القادة الأوروبيين بشأن اتفاق بريكست.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، كانت ميركل تنتظر ماي، بينما حاولت إحدى الحارسات فتح باب السيارة من أجل خروج الأخيرة، إلا أن قفل الأطفال كان مفعلا.

وانتظرت ماي داخل السيارة 15 ثانية حتى قام السائق بإلغاء تفعيل القفل، للتتمكن من الخروج ومصافحة ميركل.

وتخوض بريطانيا خروجا متعثرا من الاتحاد الأوروبي، بعدما أرجأت يوم الاثنين تصويتا حاسما في مجلس العموم على اتفاق أبرمته ماي مع الزعماء الأوروبيين في هذا الصدد.

Theresa May briefly locked in car as Angela Merkel awaits https://t.co/B3gw7DCBaS pic.twitter.com/ObPRg3hKuk — Irish Examiner (@irishexaminer) December 11, 2018

وتواجه ماي معارضة نواب مجلس العموم الذين يطالبون بإعادة التفاوض على نص الاتفاق، لا سيما البند المثير للجدل المتعلق بإقامة "شبكة أمان" تنص على معاملة خاصة لإيرلندا الشمالية بهدف تجنب العودة إلى حدود فعلية مع جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.