مفاجأة... شرطة فرنسا تتراجع عن استخدام سلاح سري قادر على إيقاف "السترات الصفراء" فورا

كشف مصدر في شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، أن القوات تحتفظ بـ"سلاح سري" قادر على التصدي لمتظاهري "السترات الصفراء"، حتى إذا كانوا يرتدون أقنعة.

ونقلت صحيفة "ماريان" عن المصدر، أن الشرطة ستلجأ إلى هذا السلاح في حال "خرجت الأمور عن السيطرة".

وأوضح المصدر أن السلاح يقوم برش سائل يمكنه أن يوقف زحف المتظاهرين، ولن يستطيعوا الهرب أو التخلص منه.

BOMBSHELL‼️

Yellow vests: Saturday in Paris, the police had a secret weapon. According to information, some of the armored gendarmerie arranged for the first time in Paris on December 8 were secretly equipped with a supply of INCAPACITATING LIQUID‼️ https://t.co/oJQzNoMoS3

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وأشار المصدر إلى أن المدرعات كانت مجهزة بمدافع مائية مليئة بهذا السائل خلال أعمال الشغب في اليوم الثاني، إلا أن الضباط تلقوا أوامر بعدم الاستعانة به إلا إذا خرجت الأمور عن السيطرة.

ووفقا للمصدر، كل مدفع مائي قادر على أن يرش السائل في محيط مساحة بحجم عدة ملاعب كرة قدم.

[Info Marianne] Samedi à Paris, la police avait une arme secrète, qui ne devait être utilisée "qu’en dernier recours" https://t.co/cI8NdC1507 pic.twitter.com/g91ZqKvNHx — Marianne (@MarianneleMag) December 10, 2018

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذا السائل أو مواصفاته.

وبدأت أعمال الاحتجاج لحركة "السترات الصفراء"، التي عارضت في البداية الزيادة في أسعار البنزين، ثم أصبحت غير راضية عن الوضع الاجتماعي في فرنسا، في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وتصاحب الاحتجاجات الجماهيرية التي تحدث أيام السبت مصادمات مع رجال الشرطة وأعمال شغب من إحراق السيارات وتدمير المتاجر والبنوك.