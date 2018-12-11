باكو تستضيف لقاء رئيس الأركان الروسي وقائد الناتو في أوروبا

يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، والقائد العام لقوات حلف الناتو في أوروبا، كيرتس سكاباروتي، في العاصمة الأذربيجانية، باكو، غدا الأربعاء.

وكان غيراسيموف وسكاباروتي قد بحثا هاتفيا في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، مسائل الأمن الدولي، والتعاون بين روسيا والحلف.

وأعلنت روسيا ، في السنوات الأخيرة، عن نشاط، غير مسبوق، للناتو بالقرب من حدودها الغربية. في حين يزيد الناتو من تدريباته، ويطلق عليها "كبح جماح العدوان الروسي". وأعربت موسكو في أكثر من مناسبة عن قلقها من نشر قوات الحلف في أوروبا.

وتؤكد روسيا أنها لا تشكل تهديدًا لأحد، ولكنها لن تتغاضى عن أية أعمال يمكن أن تهدد مصالحها.