واشنطن تضع 10 دول على قائمة "الدول ذات القلق الخاص"... بينها السعودية

القاهرة — سبوتنيك. قال بيان صادر عن وزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء: "إنه في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، صنفت بورما، والصين، وإريتريا، وإيران، وكوريا الشمالية، وباكستان، والسودان، والمملكة العربية السعودية، وطاجيكستان، وتركمانستان، كدول ذات قلق خاص بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 بسبب مشاركتها في انتهاكات منهجية وفاضحة للحريات الدينية والسماح بها".

© AFP 2018 / Federico Parra الكرملين يعلق على تصريحات بومبيو: ميزانية الدفاع الأمريكية يمكنها إطعام أفريقيا

وأضاف بومبيو: "كما وضعت جزر القمر، و روسيا ، وأوزبكستان في قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي انخرطت في انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أو تسامحت معها".

وتابع: "وقمت بتصنيف جبهة النصرة، وتنظيم القاعدة، والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وداعش، وداعش-خراسان، وحركة الشباب، وبوكو حرام، الحوثيين، وحركة طالبان ككيانات ذات قلق خاص".

وأشار البيان إلى أنه "في أماكن كثيرة في العالم، لا يزال بعض الأشخاص يواجهون مضايقات واعتقالات، أو حتى الموت لمجرد عيشهم وفقا لمعتقداتهم الدينية. لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في مواجهة هذا الاضطهاد، حيث تعد حماية وتعزيز الحرية الدينية الدولية من أهم أولويات السياسة الخارجية لإدارة ترامب".