روسيا تتوقع زيادة في عدد السياح القادمين من أمريكا

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن عدد السياح من أمريكا سيزيد بعد إلغاء الولايات المتحدة توصية لمواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى روسيا.

وقالت ماتفيينكو في مؤتمر صحفي: "أنا شخصيا سعيدة للغاية بهذا القرار، وأنا متأكدة أن المزيد من الأمريكيين سيأتون الآن إلى روسيا، لقد تم إثارة الوضع حول روسيا في أمريكا، لدرجة أن لدى الأمريكيين فضول كبير بشأن ما يحدث حقا في روسيا".

ووفقا لماتفيينكو فإنه كلما زاد عدد الأمريكيين الذي يزورون روسيا، كلما كانت لديهم معلومات مقنعة، وتأكدوا بنفسهم من أن الأخبار التي يتم تغذيتهم بها هي مزيفة وغير واقعية، ويتم غسل دماغهم بها من قبل مؤيدي سياسية التخويف من روسيا.

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وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن روسيا حاليا تندرج تحت الفئة الثانية من فئات الخطر الأربعة — وهي "اتباع الحذر الشديد"، مشيرة إلى أنها (روسيا) كانت في السابق، تندرج تحت الفئة الثالثة — وهي "إعادة النظر في السفر".