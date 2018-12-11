الخارجية الروسية: تصريحات بومبيو عن رحلات القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى فنزويلا غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن رحلات القاذفات الاستراتيجية الروسية إلى فنزويلا غير مهنية وغير مقبولة.

© AFP 2018 / Federico Parra بومبيو يعلق على إرسال "تو-160" الروسية إلى فنزويلا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الخارجية الروسية، التي لاحظت تعليق بومبيو في "تويتر" عن القاذفات الاستراتيجية الروسية ، اليوم الثلاثاء: "نحن، بالطبع نتفهم أن صيغة "التويتات" غير ملزمة لأحد في الولايات المتحدة، وكل شخص حر في رأيه، يعبر عنه كما يحلو له".

وتابعت: "إلا أنه، في هذه المرة يدور الحديث عن مسؤول رسمي، لذلك لا يمكن اعتبار هذا التجاهل الواضح لمعايير الأخلاق الدبلوماسية "حلقة عابرة".

وأضافت: "ما قاله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمر غير مقبول، ناهيك عن أنه غير مهني تماما".

وكتب بومبيو عبر حسابه على موقع "تويتر"، في وقت سابق اليوم: "أرسلت الحكومة الروسية قاذفات القنابل عبر نصف العالم إلى فنزويلا. على شعوب روسيا وفنزويلا إدراك ما يعنيه ذلك، حكومتان فاسدتان تهدران الأموال العامة وتقمعان الحرية والاستقلال بينما يعاني شعباهما".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich الأسلحة الروسية: قاذفة القنابل الاستراتيجية تو - 160

وكانت روسيا قد أرسلت قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-160" إلى فنزويلا، في وقت سابق، إضافة إلى "أن-124" و"إيل-62".

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018

وقد قطعت الطائرات عشرات آلاف الكيلومترات. وتمت الرحلة وفق القانون الدولي.

© Sputnik . القاذفة الاستراتيجية تو - 160

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعرب، في وقت سابق، عن أمله في أن تستمر الرحلات الجوية للقوات الروسية إلى المطارات الفنزويلية ورحلات السفن إلى موانئ هذه الدول الأمريكية الجنوبية.

ووفقا لأقواله، فإن مثل هذه الرحلات تكسب العسكريين خبرة في الطيران بعيد المدى والحفاظ على المعدات في حالة قتالية جيدة.