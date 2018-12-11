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21:11 11 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة أسبوعية في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 16 سبتمبر/ أيلول 2018

    بعد حركة بذيئة... خلافات إسرائيلية ومطالب بفتح تحقيق مع ابن نتنياهو

    © REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool
    العالم
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    وقعت خلافات إسرائيلية كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وما تزال مستعرة، بعد قيام نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحركة بذيئة ونعته اليسار الإسرائيلي بـ"الخونة".

    وفي إثر هذا التصرف، أعلن اليسار الإسرائيلي عن غضبه، وطالب المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق عاجل في الحادث.

    وكان يائير نتنياهو، ابن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد قام بتصرف غريب، وحركة بذيئة، داخل قاعة المحكمة الجزائية، محكمة السلام، في تل أبيب، أمس الاثنين، عقب صدام بينه وأنصار من اليسار، صرخوا في وجه محامي عائلة نتنياهو، يوسي كوهين.

    وجاء رد يائير على أنصار اليسار الإسرائيلي الذين انتظروه خارج قاعة المحكمة، بالتصرف الغريب، ما أثار حفيظة الحضور من هؤلاء الأنصار، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل، رغم أن عددهم كان قليلا.

    ونشرت القناة العاشرة العبرية، مساء أمس الاثنين، شريطا فيديو يوضح الإشارة البذيئة ليائير نتنياهو، أثناء خروجه من المحكمة في تل أبيب، وقالت: "هكذا رد نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، على نداءات المتظاهرين في محكمة الصلح [السلام] في تل أبيب".

    من ناحيتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه يرفض استخدام مصطلح "خونة" من أي طرف في النقاش السياسي".

    وقبل قليل، نشر يائير نتنياهو، تعليقا بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، نقل فيها رسالة لزهافا جلئون، زعيمة حزب "ميرتس" الإسرائيلي السابقة، تتحدث فيها بألفاظ نابية وبذيئة.

    وجاء تعليق نتنياهو الابن ردا على ما كتبته جلئون في تغريده على صفحتها الرسمية على "تويتر"، من أن يائير نتنياهو "ولد فاسد وجبان ولص… وأنت فاسد، وابنك هو مشكلتك أنت، وإسرائيل تنتظرك في السجن".

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