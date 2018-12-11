الجيش الإسرائيلي في إشارة إلى الحريري وعون: المتستر على الإرهاب كفاعله

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على موقع "تويتر" اتهم فيها رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بالتستر على الإرهاب.

غرد أدرعي على صفحته في موقع "تويتر" قائلا: "المتستر على الإرهاب كفاعله، والعونين والحريري يغضون الطرف".

وتابع المتحدث الإسرائيلي تغريدته مؤكدا أن: "نصرالله يبني أنفاقه الإرهابية، ويخرق القرار 1701 خرقا فادحا، وعلى قادة لبنان منع هذا الخرق فورا لأن حزب الله الإرهابي لا يعير القوانين الدولية أي اهتمام".

المتستّر عن الإرهاب كفاعله… و"العونيْنِ" والحريري يغضّون الطّرف! #نصرالله يبني أنفاقه الإرهابية، ويخرق القرار 1701 خرقًا فادحًا. على قادة لبنان منع هذا الخرق فورًا لأن #حزب_الله الإرهابي لا يعير القوانين الدولية أي اهتمام#درع_الشمال pic.twitter.com/MJ19a6zO5v — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 11, 2018

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، العثور على نفق آخر هو الثالث على الحدود بين إسرائيل ولبنان، لافتا إلى أنه قام بتفخيخه وأنه لا يشكل أي تهديد على أمن إسرائيل.

​وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.