بعد تصرفات غير لائقة... الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الجورجي للمرة الثانية

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير جورجيا لدى طهران، احتجاجا على التصرفات، غير اللائقة، لبعض أفراد حرس الحدود الجورجي مع الرعايا الإيرانيين.

وقدم السفير الجورجي، يوسب تشاخواشيفلي، خلال لقائه مساعد الوزير والمدير العام لدائرة أوراسيا في وزارة الخارجية الإيرانية باقري مقدم، إيضاحات حول أسلوب تعامل حرس الحدود الجورجي مع بعض الراغبين بالسفر إلى هذا البلد؛ بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

