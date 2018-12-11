المواطنة الروسية بوتينا تقر بذنبها في انتهاك القانون الأمريكي

واشنطن — سبوتنيك. ذكرت قناة تلفزيون "إن بي سي نيوز"، وفقا للاتفاق، تقر بوتينا، بأنها مذنبة في نقطة واحدة من الانتهاك. في هذه النقطة، تبلغ مدة الحبس خمس سنوات، وليس 15 سنة، كما هددت المتهمة في البداية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تصل مدة السجن الفعلية إلى ستة أشهر، وبعد ذلك يجب ترحيل بوتينا إلى روسيا. بوتينا محتجزة منذ حوالي ستة أشهر — منذ تموز/ يوليو 2018.
هذا واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 تموز/ يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت في في وقت سابق، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.
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