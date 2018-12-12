وزير الخارجية الفرنسي: سيتم منع المظاهرات في "ستراسبورغ" مؤقتا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، اليوم الأربعاء، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة وعلى كافة الأراضي الفرنسية، ومنع المظاهرات التي كانت ستنظم يوم الخميس في مدينة ستراسبورغ "من أجل السماح للشرطة بالقيام بعملها وملاحقة المعتدي الفار"، وأن هناك حوالي 350 شرطي يبحثون عن المعتدي مدعومين بطائرتي هليكوبتر تحلقان فوق المدينة".

باريس — سبوتنيك. كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، اليوم الأربعاء، أن عملية إطلاق النار التي جرت مساء يوم الثلاثاء في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بينهم 6 في حالة خطرة.

© REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN قتلى وجرحى واستنفار للشرطة الفرنسية...كل ما نعرفه عن حادث "ستراسبورغ" حتى الآن

وقال الوزير الفرنسي للصحفيين: "الاعتداء أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بينهم 6 بحال الخطر".

وأضاف كاستانير: "قام شخص على قرابة الساعة الثامنة والنصف مساءً بإطلاق النار على المارة وقد اشتبكت معه الشرطة مرتين كما أطلق الجيش عليه النار وهو ما زال فارا"، متابعا أن "المعتدي معروف لدى أجهزة الأمن وله سجل إجرامي في فرنسا وألمانيا"، وأن "النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب استلمت ملف التحقيق".

هذا وقام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا، على قرابة الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينيتش، مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.