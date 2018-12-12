وكالة: ترامب يقول إنه ليس قلقا من مساءلته لأنه "لم يفعل أي شيء خطأ"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس قلقا من مساءلته وإن الأموال التي دفعها محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين قبيل انتخابات 2016 لامرأتين لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

وأضاف لرويترز في مقابلة بالبيت الأبيض "من الصعب مساءلة شخص لم يفعل أي شيء خطأ وأوجد أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا".

© Sputnik . Irina Kalashnikova شبكة أمريكية: ترامب قلق وأبلغ المقربين أن احتمال عزله "حقيقي"

ومضى يقول "لست قلقا.. كلا. أعتقد أن الناس سيثورون إذا حدث ذلك"

يذكر مصدر مقرب من الرئيس كان قد قال لشبكة CNN الأمريكية، يوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه من احتمال عزله عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.

وقال المصدر للشبكة الأمريكية، إن ترامب يرى أن العزل "احتمال حقيقي" وذلك وذلك ضمن تحقيق فيدرالي يشمل انتهاكات محتملة في إطار تمويل الحملة الانتخابية لترامب وفي قضية شراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس، قبل انتخابات عام 2016.

وكرر الرئيس أنه "لم يكن هناك أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية.

وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "الديموقراطيين يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة، وهي لم تكن كذلك"، وأضاف أن المعاملة "أجراها محام بشكل صحيح".

وتابع: "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ، وليست" مسؤوليته، متهما من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ"مجرد الكذب لتخفيف عقوبته".

وتقول وثائق أن كوهين الذي كان يحظى بثقة ترامب ووقع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، "لعب دورا محوريا" لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني.

وتضيف الوثائق: "كما اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرف بتنسيق وبإدارة" المرشح آنذاك ترامب.