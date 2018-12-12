وكالة: ترامب يقول إنه ليس قلقا من مساءلته لأنه "لم يفعل أي شيء خطأ"

وأضاف لرويترز في مقابلة بالبيت الأبيض "من الصعب مساءلة شخص لم يفعل أي شيء خطأ وأوجد أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا".
يذكر مصدر مقرب من الرئيس كان قد قال لشبكة CNN الأمريكية، يوم الإثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن قلقه من احتمال عزله عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب.
وقال المصدر للشبكة الأمريكية، إن ترامب يرى أن العزل "احتمال حقيقي" وذلك وذلك ضمن تحقيق فيدرالي يشمل انتهاكات محتملة في إطار تمويل الحملة الانتخابية لترامب وفي قضية شراء صمت امرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس، قبل انتخابات عام 2016.
وكرر الرئيس أنه "لم يكن هناك أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا قبل الانتخابات الرئاسية.
وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "الديموقراطيين يتلقفون مجرد معاملة (مالية) خاصة ويصفونها بشكل خاطئ بأنها مساهمة في الحملة، وهي لم تكن كذلك"، وأضاف أن المعاملة "أجراها محام بشكل صحيح".
وتابع: "إنها مسؤولية المحامي إذا حصل خطأ، وليست" مسؤوليته، متهما من جديد محاميه السابق مايكل كوهين بـ"مجرد الكذب لتخفيف عقوبته".
وتقول وثائق أن كوهين الذي كان يحظى بثقة ترامب ووقع اتفاق تنسيق مع المدعي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية، "لعب دورا محوريا" لمنع المرأتين من رواية قصتيهما بشكل علني.
وتضيف الوثائق: "كما اعترف كوهين بنفسه بشأن المبلغين الماليين، فهو تصرف بتنسيق وبإدارة" المرشح آنذاك ترامب.
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