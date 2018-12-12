ترامب يهدد بغلق الحكومة "إذا لم يحصل على ما يريد"

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الديمقراطيين في الكونغرس، وذلك "إذا لم يحصل على ما يريد".

وقال ترامب، إنه سيقطع التمويل عن المؤسسات الحكومية، في حال "عدم حصوله على الأموال اللازمة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

ويطلب ترامب من الكونغرس الموافقة على تخصيص 5 مليارات دولار، لتمويل بناء الجدار الحدودي، وتحدث ترامب إلى نانسى بيلوسي في جلسة جمعته بها بالبيت الأبيض.

ووافق الديمقراطيون على مبلغ أقل مما يطلبه ترامب، وطالبوه بتأمين الحدود أكثر.

وقال ترامب: "إن لم نحصل على ما نريده سأغلق الحكومة. سأكون أنا من يغلقها".

ويشكل الديمقراطيون غالبية الكونغرس، في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا.