الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة كاتدرائية ستراسبورغ (فيديو)

تجري الشرطة الفرنسية عملية في منطقة الكاتدرائية في ستراسبورغ، حسبما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شاهد عيان.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول العملية.

كما أشارت إلى أن الشرطة الفرنسية تستجوب 5 أشخاص، مشتبه بصلتهم بالمهاجم.

وعلى قرابة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش قام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرق فرنسا، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن المهاجم من سكان ستراسبروغ ويبلغ من العمر 29 عاما. وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير على تعزيز تدابير مكافحة الإرهاب في فرنسا في الوقت الحالي. وقررت الحكومة إعلان أعلى مستوى من خطر الهجوم الإرهابي.