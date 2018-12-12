الداخلية الفرنسية تستجوب 5 أشخاص بسبب هجوم ستراسبورغ

وأضاف أن "السلطات تحظر المظاهرات في منطقة ستراسبورغ اليوم، ولكن لا تحظر احتجاجات "السترات الصفراء" في بقية أنحاء البلاد".

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، اليوم الأربعاء، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في المدينة وعلى جميع الأراضي الفرنسية، ومنع المظاهرات التي كانت ستنظم يوم الخميس في مدينة ستراسبورغ "من أجل السماح للشرطة بالقيام بعملها وملاحقة المعتدي الفار"، وأن هناك حوالي 350 شرطيا يبحثون عن المعتدي مدعومين بطائرتي هليكوبتر تحلقان فوق المدينة".

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن عملية إطلاق النار التي جرت مساء يوم الثلاثاء، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بينهم 6 في حالة خطرة.

وقام شخص بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، قرابة الساعة السابعة مساء، بتوقيت غرينيتش، مما أدى لمقتل شخصين وجرح 11 آخرين بينهم 7 بحال الخطر.