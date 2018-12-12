إغلاق الحدود بين ألمانيا وفرنسا

أكد مواطن من مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لـ "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن السلطات أغلقت الحدود مع ألمانيا على خلفية حادث إطلاق نار في ستراسبورغ.

موسكو — سبوتنيك. وقال المواطن عبر الهاتف: "بعد الحادث، تم إغلاق جميع مخارج المدينة، ولم يسمح لأحد بالخروج. وهناك أخبار تشير إلى أن هيئة الجمارك أغلقت الحدود مع ألمانيا".

© REUTERS / VINCENT KESSLER الداخلية الفرنسية تستجوب 5 أشخاص بسبب هجوم ستراسبورغ

وأشار المواطن إلى أن حركة المواصلات العامة شبه معطلة.

وصرح مصدر أمني فرنسي، اليوم، بارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق نار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية إلى أربعة أشخاص وإصابة نحو 11 آخرين بحادث إطلاق النار في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وحسب مصادر أمنية، تمكن المهاجم من الفرار بسيارة أجرة بعد أخذ سائقها رهينة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن المهاجم من سكان ستراسبروغ ويبلغ من العمر 29 عاما. وتم إرسال 350 عنصرا أمنيا للبحث عنه بعد أن فر من مسرح الجريمة.