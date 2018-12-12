بوروشينكو يعلن حربا على روسيا

ادعى رئيس جمهورية أوكرانيا أن حربًا بدأت بين موسكو وكييف.

وبحسب الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، فإن روسيا شنت حربا عدوانية على بلاده حين أوقف حرس حدودها سفنا حربية أوكرانية في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف.

وقال بوروشينكو في حديثه لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، في إشارة إلى هذا الحادث: "السيد بوتين، هذا عدوان وحرب وليس مزحة أو حادثة أو أزمة".

وتجدر الإشارة إلى عدم صدور أي بيان رسمي عن الحرب في العاصمة الأوكرانية كييف.

وما فتئ نظام الحكم الذي نشأ في أوكرانيا عقب انقلاب وقع في كييف في عام 2014 يكشف عن مشاعر عدائية تجاه موسكو التي رفضت انقلاب كييف ووافقت على إعادة الجنسية الروسية لشبه جزيرة القرم امتثالا لرغبة أهالي القرم الذين تمردوا على انقلاب كييف.

ولا يكتفي نظام الحكم في أوكرانيا بإعلان المشاعر العدائية تجاه روسيا بل يقوم بأعمال استفزازية تهدف إلى إجبار روسيا على كشف "عدوانيتها".

© Sputnik . Photo: Crimea's FSB Press Service صورة توضح سفن حرس الحدود الروسية توقف سفن البحرية الحربية الأوكرانية التي حاولت عبور مضيق كيرتش من أوديسا على البحر الأسود إلى مريوبل على بحر آزوف، القرم، 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018

وفي أحدث عملية استفزازية حاولت سفن حربية أوكرانية عبور مضيق كيرتش الروسي إلى بحر ازوف دون استئذان السلطات الروسية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. واضطر حرس الحدود الروسي إلى إيقاف القطع البحرية الأوكرانية التي انتهكت حرمة الحدود الروسية، واقتاد المنتهكين إلى ميناء كيرتش.