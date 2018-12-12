تيريزا ماي تحذر قبل ساعات من اقتراع مزمع بسحب الثقة منها

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها، مؤكدة أن تغيير قيادة حزب المحافظين حاليا سيضع مستقبل البلاد في خطر.

وفي كلمة لها صباح اليوم الأربعاء، قالت ماي إنها ستتصدى بكل ما أوتيت لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين. وقالت إن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لصحيفة ""الميرور" البريطانية.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE اقتراع داخل البرلمان البريطاني على سحب الثقة من تيريزا ماي

وأضافت: "أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست "، مضيفة أن الشعب يريد إكمال طريق البريكست وعلينا الالتزام بإعادة بناء البلاد.

وعن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي تواجه معارضة واسعة بالبرلمان، قالت ماي "في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخنا، ينبغي تأمين اتفاق خروج يلبي نتائج الاستفتاء".

وتوصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها مساء اليوم، بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 18:00 و20:00 اليوم الأربعاء، 12 ديسمبر/كانون الأول، في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لصحيفة "telegraph" البريطانية.