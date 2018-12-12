الكوريتان تتحققان من إزالة أبراج المراقبة في المنطقة المنزوعة السلاح

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي للوزارة: "اليوم، في 12 كانون الأول/ديسمبر، بدأ عسكريو الكوريتين بالتحقق المتبادل في مكان سحب وإزالة 11 برج مراقبة، تنفيذا للاتفاق المتعلق بالشؤون العسكرية بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر".
وينبغي على العسكريين التحقق خلال التفتيش من سحب كافة الأسلحة والمعدات والأفراد من المناطق المحددة، وهدم منشآت المراقبة ودفن الأنفاق وإزالة الحواجز.
وكان ممثلي وزارتي الدفاع في الكوريتين قد اتفقا، خلال قمة 19 أيلول/سبتمبر، على إزالة أبراج المراقبة في المنطقة منزوعة السلاح من طرفي الحدود قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
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